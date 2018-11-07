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В Саудовской Аравии запытали до смерти еще одного журналиста

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 15:22
Фото: Турки Бин Абдул Азиз Аль-Джазер (sondakika.com)
Фото: Турки Бин Абдул Азиз Аль-Джазер (sondakika.com)

Убийство журналиста произошло через месяц после убийства другого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи

В Саудовской Аравии правозащитники сообщили, что в тюрьме замучили до смерти журналиста Турки Бин Абдул Азиз Аль-Джазера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Son Dakika.

Как пишет издание, Аль-Джазер вел страницу в Twitter, на которой сообщал о нарушениях прав человека правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи. Аль-Джазер был похищен в Дубае и перевезен в Саудовскую Аравию.

"Турки Бин Абдул Азиз Аль-Джазер был замучен до смерти в одной из саудовских тюрьм", - говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что убийство журналиста произошло через месяц после убийства другого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Его тело нашли в колодце. Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили и пытались уничтожить в кислоте, а его лицо исказили.

Ранее турецкие издания писали, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

 

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