Норвегія припинила видачу ліцензій на експорт зброї до Саудівської Аравії

Фото: МЗС Норвегії (twitter.com/rianru)

Уряд Норвегії скасував видачу ліцензій на торгівлю з Ер-Ріядом товарами військового значення

Норвегія припиняє видачу нових ліцензій на експорт зброї до Саудівської Аравії після недавніх подій в королівстві Перської затоки і ситуації в Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 9 листопада, в Міністерстві закордонних справ Норвегії оголосили, що призупиняється експорт в Саудівську Аравію продукції оборонної промисловості та інших товарів для військового використання. У МЗС не прокоментували однозначно, чи було це рішення мотивовано вбивством журналіста Джамала Хашкаджі в саудівському консульстві в Стамбулі 2 жовтня.

"Рішення призупинити дію ліцензій було прийнято після "широкої оцінки останніх подій в Саудівській Аравії і нестабільної ситуації в Ємені", - йдеться в заяві МЗС.

"Ми вирішили, що в нинішній ситуації ми не будемо надавати нові ліцензії на експорт оборонного матеріалу або товарів для військового використання в Саудівську Аравію", - сказала у своїй заяві міністр закордонних справу у країні Еріксен Сорейде.

Зазначимо, оголошення Норвегії відбулося через тиждень після того, як його міністр закордонних справ викликала посла Саудівської Аравії в Осло в знак протесту проти вбивства Хашкаджі.

Додамо, Саудівська Аравія очолює коаліцію сил проти іранських юдеїв, що билися з Іраном в Ємені - в конфлікті, який привів значну частину населення Ємену на межу голоду.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.

Зазначимо, 8 листопада 2018 під час обшуку резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди кислоти та інших хімікатів, які могли використовувати для розчинення тіла вбитого журналіста Джамаля Хашкаджі.

Днем раніше, 7 листопада в Саудівській Аравії правозахисники повідомили, що у тюрмі закатували до смерті журналіста Туркі Бін Абдул Азіз Аль-Джазера. Аль-Джазер вів сторінку в Twitter, на якій повідомляв про порушення прав людини урядом Саудівської Аравії і членами королівської сім'ї. Аль-Джазер був викрадений в Дубаї і перевезений в Саудівську Аравію.