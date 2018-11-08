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В резиденции саудовского консула в Стамбуле нашли следы кислоты

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 19:58
Фото: Джамаль Хашкаджі (скриншот видео)
Фото: Джамаль Хашкаджі (скриншот видео)

Следы химических веществ и кислоты нашли в колодце на территории резиденции генконсула

Во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов, которые могли использовать для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на катарский телеканал Al Jazeera, который ссылается на источник в Генеральной прокуратуре Турции.

По данным источника, следы химических веществ и кислоты нашли в колодце на территории резиденции генконсула. По информации корреспондента телеканала, турецкие следователи изъяли образцы со стенок колодца во время обысков резиденции в прошлом месяце.

"Мы знаем, что в ночь с 16 на 17 октября, когда турецкие следователи работали в резиденции и хотели получить полный доступ к саду и колодца, они не получили разрешение. Но им удалось быстро взять образцы из верхней части колодца.

"Их потом исследовали и нашли подтверждение наличия флуоридной кислоты и других химикатов", - сообщил корреспондент.

Напомним, ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), было уничтожено в кислоте.

Как писало РБК-Украина ранее, глава турецкой партии Vatan Догу Перінчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

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Новости Украины журналистыДжамаль ХашкаджиУбийство
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