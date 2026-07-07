ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Норвегия попросила Китай помочь усадить Россию за стол переговоров, - СМИ

14:42 07.07.2026 Вт
2 мин
Именно Пекин может стать ключом к миру, и этому есть объяснение
aimg Елена Чупровская
Норвегия попросила Китай помочь усадить Россию за стол переговоров, - СМИ Фото: Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Норвегия хочет, чтобы Китай помог усадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Норвегия просит Китай надавить на Россию

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Китай должен использовать свои связи с российским руководством, чтобы помочь добиться переговорного урегулирования войны в Украине. По его словам, это тоже пойдет на пользу отношениям Пекина с Европой.

Заявление он сделал в понедельник после встречи с министром иностранных дел Китая Ван I в Осло. По словам Стере, наибольшая часть их разговора была посвящена Украине.

"Китай, вероятно, является страной с лучшим и прямым доступом к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал", - сказал он журналистам.

Переговоры должны начаться без условий

Норвежские чиновники заявили, что переговоры по Украине должны начаться без всяких условий. Первым шагом должно стать прекращение огня на основе текущей линии фронта.

"Это само по себе большая уступка со стороны Украины. Это в пределах их территории", - сказал Стере.

Он также отметил, что сотрудничество Европы с Китаем могло бы быть глубже, но этому мешает война.

"Существует потенциал для более глубокого сотрудничества между Европой и Китаем, но пока эта война продолжается, а Китай является близким партнером России, это ограничивает эту возможность", - добавил он.

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью, что Китай действительно способен заставить главу Кремля Владимира Путина завершить войну против Украины.

По его словам, Пекин заинтересован в продолжении боевых действий, ведь получает от этого собственную выгоду.

Тем временем Китай в очередной раз отверг обвинения в подготовке российских военных на своей территории. В МИД Китая назвали эти сообщения "чистой клеветой" и призвали Германию объективно оценивать позицию Пекина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Китай Норвегия Война в Украине
Новости
СБУ подтвердила убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: кто признался в преступлении
СБУ подтвердила убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: кто признался в преступлении
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни