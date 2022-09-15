ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Норвегия поможет снизить цены на газ в Евросоюзе

Новина українською →
Украина, Четверг 15 сентября 2022 13:58
Норвегия поможет снизить цены на газ в Евросоюзе Фото: цены на газ в Европе будут снижены благодаря Норвегии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия заявила, что заоблачные цены на газ не в ее интересах, и она будет работать с ЕС, чтобы стабилизировать рынок. Хотя крупнейший в Европе поставщик трубопроводного газа уже работает на полную мощность, пытаясь заполнить пробел, оставленный Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

"Эти невероятные скачки цен на газ не в интересах Норвегии", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре журналистам после встречи с газовыми компаниями, чтобы обсудить пути снижения цены, по которой Норвегия продает газ в Европу.

С тех пор, как Россия сократила потоки в Европу, Норвегия стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в регион. Ожидается, что в этом году Норвегия произведет около 122 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2021 году, поскольку производители максимально увеличили добычу газа, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Переговоры Стёре включали долгосрочные контракты на поставку с энергетическими компаниями, которые заявили, что готовы подписать такие сделки, но им нужно знать, кто будет контрагентами.

Equinor, крупнейший производитель газа в Норвегии, охарактеризовал встречу как "полезную" и сказал, что важно связаться с правительством по поводу энергетического кризиса в Европе. Он добавил, что продает около половины своего газа по двусторонним контрактам, а другую половину - на спотовом рынке.

Цены на газ выросли в десять раз с начала прошлого года, резко увеличив экспортные доходы Норвегии, но создав хаос для энергетических компаний. Министры энергетики ЕС попытаются утвердить новые меры по снижению цен на газ и электроэнергию на экстренном саммите 30 сентября и обратились за помощью к Норвегии, которая не является членом ЕС.

Напомним, Норвегия обогнала Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу после начала войны Кремля против Украины

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины