Норвегия поможет снизить цены на газ в Евросоюзе

Норвегия заявила, что заоблачные цены на газ не в ее интересах, и она будет работать с ЕС, чтобы стабилизировать рынок. Хотя крупнейший в Европе поставщик трубопроводного газа уже работает на полную мощность, пытаясь заполнить пробел, оставленный Россией.

"Эти невероятные скачки цен на газ не в интересах Норвегии", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре журналистам после встречи с газовыми компаниями, чтобы обсудить пути снижения цены, по которой Норвегия продает газ в Европу.

С тех пор, как Россия сократила потоки в Европу, Норвегия стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в регион. Ожидается, что в этом году Норвегия произведет около 122 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2021 году, поскольку производители максимально увеличили добычу газа, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Переговоры Стёре включали долгосрочные контракты на поставку с энергетическими компаниями, которые заявили, что готовы подписать такие сделки, но им нужно знать, кто будет контрагентами.

Equinor, крупнейший производитель газа в Норвегии, охарактеризовал встречу как "полезную" и сказал, что важно связаться с правительством по поводу энергетического кризиса в Европе. Он добавил, что продает около половины своего газа по двусторонним контрактам, а другую половину - на спотовом рынке.

Цены на газ выросли в десять раз с начала прошлого года, резко увеличив экспортные доходы Норвегии, но создав хаос для энергетических компаний. Министры энергетики ЕС попытаются утвердить новые меры по снижению цен на газ и электроэнергию на экстренном саммите 30 сентября и обратились за помощью к Норвегии, которая не является членом ЕС.