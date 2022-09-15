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Норвегія допоможе знизити ціни на газ в Євросоюзі

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 13:58
Норвегія допоможе знизити ціни на газ в Євросоюзі Фото: ціни на газ в Європі будуть знижені завдяки Норвегії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія заявила, що захмарні ціни на газ не в її інтересах, і вона буде працювати з ЄС, щоб стабілізувати ринок. Хоча найбільший в Європі постачальник трубопровідного газу вже працює на повну потужність, намагаючись заповнити прогалину, залишену Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

"Ці неймовірні стрибки цін на газ не в інтересах Норвегії", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере журналістам після зустрічі з газовими компаніями, щоб обговорити шляхи зниження ціни, за якою Норвегія продає газ до Європи.

З тих пір, як Росія скоротила потоки в Європу, Норвегія стала найбільшим постачальником трубопровідного газу в регіон. Очікується, що в цьому році Норвегія виробить близько 122 млрд кубометрів газу, що на 8% більше, ніж в 2021 році, оскільки виробники максимально збільшили видобуток газу, щоб задовольнити зростаючий попит.

Переговори Стере включали довгострокові контракти на поставку з енергетичними компаніями, які заявили, що готові підписати такі угоди, але їм потрібно знати, хто буде контрагентами.

Equinor, найбільший виробник газу в Норвегії, охарактеризував зустріч як "корисну" і сказав, що важливо зв'язатися з урядом з приводу енергетичної кризи в Європі. Він додав, що продає близько половини свого газу за двосторонніми контрактами, а іншу половину - на спотовому ринку.

Ціни на газ зросли в десять разів з початку минулого року, різко збільшивши експортні доходи Норвегії, але створивши хаос для енергетичних компаній. Міністри енергетики ЄС спробують затвердити нові заходи щодо зниження цін на газ і електроенергію на екстреному саміті 30 вересня і звернулися за допомогою до Норвегії, яка не є членом ЄС.

Нагадавши, Норвегія обігнала Росію в якості найбільшого постачальника газу в Європу після початку війни Кремля проти України

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