Норвегия подтвердила первый случай коронавируса

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Коронавирус зафиксировали у человека, прибывшего ранее из Китая

Министерство здравоохранения Норвегии подтвердило в среду, 26 февраля, первый зафиксированный случай коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

По информации Минздрава Норвегии, коронавирус был зафиксирован у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с того времени в изоляции. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.

Напомним, до этого коронавирус был зафиксирован в 15 европейских странах - Северной Македонии, Италии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, России, Румынии, Бельгии, Греции, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Также сообщалось, что в Германии объявили эпидемию коронавируса в стране. Как отметили в Минздраве, новые случае не показали связь с источником нового вируса в Китае. Всего в Германии зарегистрировано около 20 случаев коронавируса.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые зафиксировала большее количество новых заражений коронавирусом за пределами Китая. За 25 февраля в мире зарегистрировали 427 случаев заболевания коронавирусом, тогда как в Китае - 411.