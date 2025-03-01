Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України, - прем'єр

Уряд Норвегії незабаром звернеться до парламенту щодо України. Він буде прохати збільшити фінансову підтримку України.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку", - сказав він.
Додамо, що Стере зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні в неділю, 2 березня. Саме там відбудеться саміт щодо України, організований британським главою уряду Кіром Стармером. Наразі відомо, що Зеленський вже прибув до Лондона для участі у заході.
Цікаво, що на саміті будуть присутні представники не всіх країн Європи. Як РБК-Україна писало раніше, країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. І це попри те, що країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з точки зору відсотка ВВП і наданих можливостей
Раніше прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив, що Норвегія надасть Україні 3,5 мільярда євро у 2025 році для підтримки її потреб. Норвегія також запевнила в готовності збільшувати фінансову допомогу.
До того ж днями повідомлялось, що Данія та Норвегія посилюють співпрацю в обороні, зокрема, щоб і надалі допомагати Україні. Нагадаємо і те, що наприкінці жовтня минулого року стало відомо, що Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю 500 млн євро. Більше половини цієї суми планується направити на військову допомогу.
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