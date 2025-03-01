Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України, - прем'єр

"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку", - сказав він.

Саміт щодо України в Лондоні

Додамо, що Стере зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні в неділю, 2 березня. Саме там відбудеться саміт щодо України, організований британським главою уряду Кіром Стармером. Наразі відомо, що Зеленський вже прибув до Лондона для участі у заході.

Цікаво, що на саміті будуть присутні представники не всіх країн Європи. Як РБК-Україна писало раніше, країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. І це попри те, що країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з точки зору відсотка ВВП і наданих можливостей