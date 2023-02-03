ЄС виділить додаткові 25 млн євро на розмінування територій України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської служби зовнішніх справ.

Про додаткову фінансову допомогу високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив під час саміту Україна-ЄС.

"На територіях, звільнених Збройними силами України, виявлено велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ми виділимо до 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в цих небезпечних районах. Захист цивільних осіб та їхніх засобів до існування є нашим пріоритетом", - заявив Боррель.

Зазначається, що замінована територія загрожує поверненню цивільних й відродженню економічної активності України, особливо в транспортному і сільськогосподарському секторах.

"Додаткове фінансування, оголошене сьогодні, включатиме необхідне обладнання для українських державних операторів протимінної діяльності та підтримку спроможності української влади ефективно управляти національним сектором протимінної діяльності", - пише пресслужба.