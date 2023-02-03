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ЄС виділить додаткові 25 млн євро на розмінування територій України

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П'ятниця 03 лютого 2023 14:58
ЄС виділить додаткові 25 млн євро на розмінування територій України Фото: Жозеп Боррель, верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Деокуповані території України потребують розмінування. Європейський союз виділить додаткові 25 млн євро допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської служби зовнішніх справ.

Про додаткову фінансову допомогу високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив під час саміту Україна-ЄС.

"На територіях, звільнених Збройними силами України, виявлено велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ми виділимо до 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в цих небезпечних районах. Захист цивільних осіб та їхніх засобів до існування є нашим пріоритетом", - заявив Боррель.

Зазначається, що замінована територія загрожує поверненню цивільних й відродженню економічної активності України, особливо в транспортному і сільськогосподарському секторах.

"Додаткове фінансування, оголошене сьогодні, включатиме необхідне обладнання для українських державних операторів протимінної діяльності та підтримку спроможності української влади ефективно управляти національним сектором протимінної діяльності", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 3 лютого, відбудеться саміт Україна-ЄС під час якого можуть озвучити першу оцінку виконання рекомендацій щодо вступу до ЄС.

Тим часом Європейська комісія оприлюднила аналітичний звіт з оцінкою спроможності України взяти на себе зобов'язання, пов'язані з членством в ЄС.

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