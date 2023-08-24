Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, - ЗМІ

Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16, кількість наразі невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.
За даними телеканалу, який посилається на джерела, Норвегія вирішила подарувати Україні F-16, але кількість не уточнюється. Загалом країна має на озброєнні 57 таких винищувачів
Таким чином Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16.
Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.
Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.
Раніше Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.
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