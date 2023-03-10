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Норвегія передасть Україні ще дві установки NASAMS

Фото: міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія надасть Україні ще два повноцінні установки NASAMS у співпраці зі США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама.

"Україна гостро потребує захисту від ракетних атак і Норвегія надасть допомогу", - йдеться у заяві.

У співпраці зі США Норвегія надасть Україні дві вогневі установки NASAMS. Вони надійдуть на додаток до двох вогневих одиниць, наданих Сполученими Штатами минулої осені.

Зазначається, що NASAMS зарекомендували себе ефективною системою ППО. Додавання ще двох вогневих одиниць значно покращить здатність України захищати свої міста та критично важливу інфраструктуру від російських ракетних атак. Норвегія також навчить український персонал обслуговування та експлуатації системи.

"Пройшов понад рік з того часу, як російський режим розпочав війну проти України. Війна має величезні наслідки. Загинули десятки тисяч українських мирних мешканців та військовослужбовців. Мільйони були змушені залишити свої будинки. Більшість країни перетворилася на руїни. Я побачив це на власні очі і це справило на мене глибоке враження", - додав міністр.

Що відомо про NASAMS

NASAMS - пересувний зенітний ракетний комплекс малого та середнього радіуса дії, призначений для боротьби з повітряними цілями на малих та середніх висотах. Він здатний знищувати дрони, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші повітряні цілі.

Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 млрд норвезьких крон, це майже 7 млрд євро.

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