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Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії: обговорили нарощування поставок зброї

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 17:53
Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії: обговорили нарощування поставок зброї Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.

"Норвегія підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни і зробила дуже багато для наших солдат, для того, щоб вони були сильними на полі бою. Ми це цінуємо", - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що ключовий пріоритет України є посилення Збройних сил. Під час зустрічі було обговорене нарощування поставок зброї та пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги.

"Дякую уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за всебічну допомогу Україні й нашим людям", - додав президент.

Нагадаємо, що парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 млрд норвезьких крон, це майже 7 млрд євро.

Норвегія відправляє в Україну вісім танків Leopard 2, щоб зміцнити військову міць у війні проти Росії. Додатково буде надано ще чотири танки спеціального призначення.

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