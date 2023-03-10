Норвегия передаст Украине еще две установки NASAMS

"Украина остро нуждается в защите от ракетных атак и Норвегия предоставит помощь", - говорится в заявлении.

В сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине две огневые установки NASAMS. Они поступят в дополнение к двум огненным единицам, предоставленным Соединенными Штатами прошлой осенью.

Отмечается, что NASAMS зарекомендовали себя эффективной системой ПВО. Сложение еще двух огневых единиц значительно улучшит способность Украины защищать свои города и критически важную инфраструктуру от российских ракетных атак. Норвегия научит украинский персонал обслуживания и эксплуатации системы.

"Прошел более года с тех пор, как российский режим начал войну против Украины. Война имеет огромные последствия. Погибли десятки тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Большинство страны превратилось в руины. Я увидел это своими глазами и это произвело на меня глубокое впечатление", - добавил министр.

Что известно о NASAMS

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие воздушные цели.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.