Норвегія передала Україні велику партію ракет для систем ППО NASAMS

"За програмою Нансена на цивільну та військову підтримку України у 2026 році було виділено 85 млрд норвезьких крон. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі, з якою вона стикається", – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Зазначається, що системи протиповітряної оборони NASAMS були передані Україні низкою країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду та Литву. Система довела свою високу ефективність проти російських ракет. Як власник системи, Норвегія нещодавно поставила Україні значну кількість ракет протиповітряної оборони.

"Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами, Норвегія швидко поставила Україні ракети протиповітряної оборони на критичному етапі, щоб системи NASAMS могли продовжувати захищати громадян України від смертельних авіаударів", – зазначив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Що відомо про NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це мобільна зенітно-ракетна система, яку була побудована на основі співпраці норвезької оборонної компанії Kongsberg Defense & Aerospace та американського концерну Raytheon.

Перше покоління розробки з'явилось у 1998-му, а найновіша версія (NASAMS III) побачила світ вже у 2019 році. Система здатна знищувати літаки, гелікоптери, а також ракети, зокрема "Іскандер" й "Точка-У".