Норвегия передала Украине более 100 генераторов: что известно

Украина получит более 100 генераторов от Норвегии для обеспечения подразделений охраны границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Госпогранслужба получила оборудование для обеспечения подразделений охраны границы", - добавили в ГПСУ.

Отмечается, что это произошло в рамках сотрудничества с Агентством по радиационной безопасности Королевства Норвегии в сфере противодействия РХБЯ угрозам.

"Норвегия передала пограничникам более 100 генераторов", – говорится в сообщении.

Напомним, что ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

РБК-Украина писала о том, что Украина недавно получила 5000 генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

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