Норвегія передала Україні майже 380 млн євро: на що піде допомога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.

Кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям, а також ремонт та обслуговування громадської інфраструктури для забезпечення населення електроенергією та водою.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере поінформував президента України Володимира Зеленського про новий пакет допомоги під час зустрічі в Гельсінкі.

"Ми знаходимося в тісному діалозі з владою України, щоб допомога дійшла до тих, хто найбільше її потребує. Агресивна війна Росії щодня приносить неймовірні страждання та широкомасштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу, який так багато пережив", - заявив він.