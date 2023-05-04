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Норвегія передала Україні майже 380 млн євро: на що піде допомога

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Четвер 04 травня 2023 02:18
Норвегія передала Україні майже 380 млн євро: на що піде допомога Фото: Норвегія передасть Україні 378 млн євро (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Норвегія виділила 4,5 млрд норвезьких крон (378 млн євро) на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.

Кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям, а також ремонт та обслуговування громадської інфраструктури для забезпечення населення електроенергією та водою.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере поінформував президента України Володимира Зеленського про новий пакет допомоги під час зустрічі в Гельсінкі.

"Ми знаходимося в тісному діалозі з владою України, щоб допомога дійшла до тих, хто найбільше її потребує. Агресивна війна Росії щодня приносить неймовірні страждання та широкомасштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу, який так багато пережив", - заявив він.

Нагадаємо, що у найближчі кілька років Норвегія витратить на оборону ще понад 1 мільярд доларів, щоб досягти вимог НАТО.

Також повідомлялось, що під час візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили підтримку нашої країни.

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