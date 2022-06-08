Норвегия передала Украине новое вооружение: что именно
Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установок, класса самоходных гаубиц М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Норвегии.
"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам России. Украина запросила этот вид поддержки вооружений. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.
В ведомстве отметили, что украинские военные прошли обучение в Германии для управления самоходными гаубицами.
Напомним, ранее Украина закупила гаубицы M109 у бельгийской частной компании.
Ранее стало известно, что США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.