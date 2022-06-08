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Норвегія передала Україні нове озброєння: що саме

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Осло, Середа 08 червня 2022 09:32
Норвегія передала Україні нове озброєння: що саме Фото: Норвегія передала 22 самохідні гаубиці (regjeringen.no)
Автор: Валерія Поліщук

Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установок, класу самохідних гаубиць М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Норвегії.

"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки і зброї, щоб протистояти атакам Росії. Україна запросила цей вид підтримки озброєнь. Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і більш важку техніку, і системи озброєння", - заявив Міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

У відомстві зазначили, що українські військові пройшли навчання в Німеччині для управління самохідними гаубицями.

Нагадаємо, раніше Україна закупила гаубиці M109 у бельгійської приватної компанії.

Раніше стало відомо, що США все ж передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень йшли активні обговорення.

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