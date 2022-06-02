Украина купила гаубицы M109 у бельгийской частной компании
Американские САУ M109 были проданы Украине частной компанией из Бельгии. Ранее они стояли на вооружении бельгийской армии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийский журнал La DH, об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
По ее информации, компания OIP Land Systems продала Украине 155-мм гаубицы M109, которые были сняты с вооружения бельгийской армии еще в 2008 году.
Стоит заметить, что ранее Минобороны Бельгии пробовало выкупить американские САУ у компании Flanders Technical Supply (FTS), которая купила их еще в 2015 году, по просьбе украинских чиновников. Но на тот момент M109 находились в распоряжении OIP Land Systems.
Дедондер отметила, что не знает все детали того, как Украина получила M109, но сейчас ее "интересует только информация о получении САУ украинскими воинами".
Напомним, ранее стало известно, что США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.
Также мы писали, что Норвегия намерена поставить в Украину гаубицы. Речь идет о 155-мм гусеничных самоходных гаубицах M109A3GN. Вместо устаревшей артиллерийской установки Министерство обороны закупает южнокорейские 155-мм САУ K9 Thunder.
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