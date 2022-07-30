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Норвегия передала Украине более 10 бронеавтомобилей IVECO LAV III

Фото: броневик IVECO LAV III (regjeringen.no)
Автор: Сергей Пышкин

Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III. Всего ВСУ получили 14 единиц бронетранспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

Бронеавтомобили обладают хорошей мобильностью, а также защитой. Норвегия применяла аналогичный тип транспорта во время операции в Афганистане.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", - заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм.

Отмечается, что бронеавтомобили были переданы в качестве дополнительной помощи к другому оборудованию, такому как артиллерия, ПЗРК и бронетранспортеры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

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