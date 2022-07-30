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Норвегія передала Україні більше 10 бронеавтомобілів IVECO LAV III

Фото: броньовик IVECO LAV ІІІ (regjeringen.no)
Автор: Сергій Пишкін

Норвегія передала Україні бронеавтомобілі IVECO LAV III. Загалом ЗСУ отримали 14 одиниць бронетранспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

Бронеавтомобілі мають гарну мобільність, а також захист. Норвегія застосовувала аналогічний тип транспорту під час операції в Афганістані.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії", - заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арильд Грам.

Зазначається, що бронеавтомобілі були передані в якості додатка до іншого обладнання, такого як артилерія, ПЗРК та бронетранспортери.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сполучені Штати Америки готують черговий пакет військової допомоги для України.

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