Норвегія передала Україні більше 10 бронеавтомобілів IVECO LAV III

Норвегія передала Україні бронеавтомобілі IVECO LAV III. Загалом ЗСУ отримали 14 одиниць бронетранспорту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.
Бронеавтомобілі мають гарну мобільність, а також захист. Норвегія застосовувала аналогічний тип транспорту під час операції в Афганістані.
"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії", - заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арильд Грам.
Зазначається, що бронеавтомобілі були передані в якості додатка до іншого обладнання, такого як артилерія, ПЗРК та бронетранспортери.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сполучені Штати Америки готують черговий пакет військової допомоги для України.
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