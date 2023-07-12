Норвегія передає Україні додаткову тисячу мікродронів Black Hornet для ведення розвідки

від Teledyne FLIR є лідерами світового ринку. Їх використовує низка союзників України, включно з США та Британію.

Такі безпілотники використовується для розвідки та визначення цілей. За словами міністра оборони Норвегії, вони прості в експлуатації.

Ці вх важко виявити, тому вони особливо добре підходять для бою в міських районах.

Зазначимо, що вперше Норвегія та Британія заявили про поставки Україні мікродронів у серпні 2022 року.

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