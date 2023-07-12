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Норвегия передает Украине дополнительную тысячу микродронов Black Hornet для ведения разведки

Фото: Норвегия передает Украине дополнительную тысячу микродронов Black Hornet для разведки (flir.de)
Автор: Елизавета Драбкина

Норвегия передаст Украине дополнительную тысячу крошечных беспилотников Black Hornet для ведения разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на Минобороны Норвегии.

от Teledyne FLIR являются лидерами мирового рынка. Их использует ряд союзников Украины, включая США и Британию.

Такие беспилотники используются для разведки и определения целей. По словам министра обороны Норвегии, они просты в эксплуатации.

Эти в трудно обнаружить, поэтому они особенно хорошо подходят для боя в городских районах.

Напомним, что впервые Норвегия и Британия заявили о поставках Украине микродронов в августе 2022 года.

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Норвегиядрони