Норвегия передает Украине дополнительную тысячу микродронов Black Hornet для ведения разведки

от Teledyne FLIR являются лидерами мирового рынка. Их использует ряд союзников Украины, включая США и Британию.

Такие беспилотники используются для разведки и определения целей. По словам министра обороны Норвегии, они просты в эксплуатации.

Эти в трудно обнаружить, поэтому они особенно хорошо подходят для боя в городских районах.

Напомним, что впервые Норвегия и Британия заявили о поставках Украине микродронов в августе 2022 года.

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