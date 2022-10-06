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Норвегія обмежить вхід російським рибальським суднам до портів

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Четвер 06 жовтня 2022 18:35
Норвегія обмежить вхід російським рибальським суднам до портів Фото: Норвегія обмежить вхід російським рибальським суднам до портів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Норвегії обмежив доступ російським риболовецьким суднам до своїх портів. Рішення було прийнято в рамках посилення безпеки після виявлення витоків з газопроводів "Північний потік".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відтепер траулерам Росії буде дозволено відвідувати лише три порти.

Як пояснює міністр закордонних справ Аннікен Хутфельдт, кораблям також буде необхідно проходити перевірку безпеки перед входом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витока газу. Вже 1 жовтня, одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла.

Більш детально про витік газу можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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