Норвегія обмежить вхід російським рибальським суднам до портів

Уряд Норвегії обмежив доступ російським риболовецьким суднам до своїх портів. Рішення було прийнято в рамках посилення безпеки після виявлення витоків з газопроводів "Північний потік".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пояснює міністр закордонних справ Аннікен Хутфельдт, кораблям також буде необхідно проходити перевірку безпеки перед входом.

Відтепер траулерам Росії буде дозволено відвідувати лише три порти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витока газу. Вже 1 жовтня, одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла.

Більш детально про витік газу можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.