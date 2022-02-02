Норвегия немедленно отменяет большинство карантинных ограничений, - премьер страны
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что власть немедленно отменит большинство карантинных ограничений. Поскольку, по его словам, всплеск COVID-заболеваний вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian
"Сегодня мы наконец достигли того предела, когда мы можем отменить ряд карантинных мероприятий, с которыми мы жили до этой зимы", - сказал премьер.
Таким образом, ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 23:00, а удаленная работа больше не будет обязательной.
Кроме этого, ограничение в 10 посетителей в частных домах также будет снято.
Так, парки, игровые залы и аттракционы могут снова открыться, но с соблюдением противоэпидемических мер (таких, как регулярная уборка и дезинфекция).
Кинотеатры, театры, церкви и другие места, где используются фиксированные сидячие места для гостей, теперь могут принимать клиентов на полную вместимость, при этом требования к расстоянию сидячих мест отменены.
При этом сокращение размеров классов и социальное дистанцирование в школах отменены, в то время, как университетам рекомендуется, чтобы студенты снова вернулись к очному обучению без социального дистанцирования.
Вместе с тем, туристам при въезде в Норвегию больше не нужно будет сдавать тест на COVID по прибытии в страну.
Изменения вступают в силу с 23:00 вторника.
Впрочем, премьер-министр Норвегии отметил, что ограничения могут быть возвращены в будущем.
Какие страны уже заявили об отмене ограничений
- Дания - страна стала первой в ЕС, которая отменила все ограничения, введенные из-за COVID (включая ношение масок, COVID-сертификаты и ограничения на работу заведений);
- Британия - отменила карантин для непривитых при въезде в страну, а также обязательный масочный режим и COVID-паспорта;
- Грузия - правительство страны заявило об отмене "зеленых" COVID-паспортов, признавая их неэффективными;
- Латвия - правительство страны допустило возможность отказа от COVID-сертификатов внутри страны, но решения по этому поводу еще не приняло.
- Нидерланды - страна ослабила COVID-ограничения. В частности, бары, рестораны, музеи, театры вновь возобновили работу и открыты до 22:00.
- Франция - со 2 февраля в стране ослабят часть карантинных мероприятий: начнется отмена ограничений на количество посетителей в заведениях.
- Финляндия - в стране разрешили работу ресторанов до 21:00 вместо 18: 00. Также возобновили работу культурных и спортивных объектов, таких как спортзалы, бассейны и театры.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заговорили о возможности отмены карантина в стране и назвали условие.