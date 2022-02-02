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Норвегия немедленно отменяет большинство карантинных ограничений, - премьер страны

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Новрегия, Среда 02 февраля 2022 09:25
Норвегия немедленно отменяет большинство карантинных ограничений, - премьер страны Фото: Норвегия немедленно отменяет большинство карантинных ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что власть немедленно отменит большинство карантинных ограничений. Поскольку, по его словам, всплеск COVID-заболеваний вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian

"Сегодня мы наконец достигли того предела, когда мы можем отменить ряд карантинных мероприятий, с которыми мы жили до этой зимы", - сказал премьер.

Таким образом, ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 23:00, а удаленная работа больше не будет обязательной.

Кроме этого, ограничение в 10 посетителей в частных домах также будет снято.

Так, парки, игровые залы и аттракционы могут снова открыться, но с соблюдением противоэпидемических мер (таких, как регулярная уборка и дезинфекция).

Кинотеатры, театры, церкви и другие места, где используются фиксированные сидячие места для гостей, теперь могут принимать клиентов на полную вместимость, при этом требования к расстоянию сидячих мест отменены.

При этом сокращение размеров классов и социальное дистанцирование в школах отменены, в то время, как университетам рекомендуется, чтобы студенты снова вернулись к очному обучению без социального дистанцирования.

Вместе с тем, туристам при въезде в Норвегию больше не нужно будет сдавать тест на COVID по прибытии в страну.

Изменения вступают в силу с 23:00 вторника.

Впрочем, премьер-министр Норвегии отметил, что ограничения могут быть возвращены в будущем.

Какие страны уже заявили об отмене ограничений

  • Дания - страна стала первой в ЕС, которая отменила все ограничения, введенные из-за COVID (включая ношение масок, COVID-сертификаты и ограничения на работу заведений);
  • Британия - отменила карантин для непривитых при въезде в страну, а также обязательный масочный режим и COVID-паспорта;
  • Грузия - правительство страны заявило об отмене "зеленых" COVID-паспортов, признавая их неэффективными;
  • Латвия - правительство страны допустило возможность отказа от COVID-сертификатов внутри страны, но решения по этому поводу еще не приняло.
  • Нидерланды - страна ослабила COVID-ограничения. В частности, бары, рестораны, музеи, театры вновь возобновили работу и открыты до 22:00.
  • Франция - со 2 февраля в стране ослабят часть карантинных мероприятий: начнется отмена ограничений на количество посетителей в заведениях.
  • Финляндия - в стране разрешили работу ресторанов до 21:00 вместо 18: 00. Также возобновили работу культурных и спортивных объектов, таких как спортзалы, бассейны и театры.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заговорили о возможности отмены карантина в стране и назвали условие.

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