Норвегія негайно скасовує більшість карантинних обмежень, - прем'єр країни
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що влада негайно скасує більшість карантинних обмежень. Оскільки, за його словами, сплеск COVID-захворювань навряд чи поставить під загрозу служби охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian
"Сьогодні ми нарешті досягли тієї межі, коли ми можемо скасувати низку карантинних заходів, з якими ми жили до цієї зими", - сказав прем'єр.
Таким чином, ресторанам знову буде дозволено подавати алкоголь після 23:00, а дистанційна робота більше не буде обов'язковою.
Крім цього, обмеження у 10 відвідувачів у приватних будинках також буде знято.
Так, парки, ігрові зали та атракціони можуть знову відкритися, але з дотриманням протиепідемічних заходів (таких як регулярне прибирання та дезінфекція).
Кінотеатри, театри, церкви та інші місця, де використовуються фіксовані сидячі місця для гостей, тепер можуть приймати клієнтів на повну місткість, при цьому вимоги до відстані сидячих місць скасовані.
При цьому скорочення розмірів класів та соціальне дистанціювання у школах скасовано, в той час, як університетам рекомендується, щоб студенти знову повернулися до очного навчання без соціального дистанціювання.
Разом з тим, туристам при в'їзді до Норвегії більше не потрібно буде здавати тест на COVID після прибуття до країни.
Зміни набувають чинності з 23:00 вівторка.
Втім, прем'єр-міністр Норвегії зазначив, що обмеження можуть бути повернені в майбутньому.
Які країни вже заявили про скасування обмежень
- Данія - країна стала першою в ЄС, яка скасувала всі обмеження, запроваджені через COVID (включаючи носіння масок, COVID-сертифікати та обмеження на роботу закладів);
- Британія - скасувала карантин для нещеплених при в'їзді до країни, а також обов'язковий масковий режим та COVID-паспорти;
- Грузія - уряд країни заявив про скасування "зелених" COVID-паспортів, визнаючи їх неефективними;
- Латвія - уряд країни допустив можливість відмови від COVID-сертифікатів всередині країни, але рішення з цього приводу ще не прийняв.
- Нідерланди - країна ослабила COVID-обмеження. Зокрема, бари, ресторани, музеї, театри знову відновили роботу та відкриті до 22:00.
- Франція - з 2 лютого в країні послаблять частину карантинних заходів: розпочнеться скасування обмежень на кількість відвідувачів у закладах.
- Фінляндія - в країні дозволили роботу ресторанів дозволять до 21:00 замість 18:00. Також відновили роботу культурних та спортивних об'єктів, таких як спортзали, басейни та театри.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України заговорили про можливість скасування карантину в країні та назвали умову.