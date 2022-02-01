В Грузии признали неэффективными и отменили ковид-паспорта

Правительство Грузии отменило "зеленые" ковид-паспорта. Решение было принято из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон" и легких симптомов болезни у заразившихся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Новости Грузии ".

Заседанием координационного совета руководил по видеосвязи премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, у которого накануне также выявили коронавирус - он заразился штаммом "Омикрон".

При этом в решении правительства отмечается, что система учета вакцинации и проведения тестов продолжит работать и те граждане, которым "зеленый паспорт" необходим для поездки за границу, по-прежнему смогут использовать этот механизм.

Документ, в котором был указан ковид-статус обладателя - вакцинация или результаты тестов на коронавирус, был обязательным с 1 декабря 2021 года для посещения общественных мес: ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино, спа-центров, гостиниц, спортзалов, канатных дорог горнолыжных курортов.

"Зеленый" статус гражданин получал бессрочно - после полного курса прохождения вакцинации от коронавируса или в случае официальной регистрации после перенесенного коронавируса, а также на определенное время - в случае отрицательного ответа на тест на наличие коронавируса.