Снайпери і не тільки. Яких спеціалістів готує Норвегія для ЗСУ

Норвегія вже бере участь у програмі Interflex у Великій Британії та надає фінансову підтримку та своїх інструкторів для навчань українських військових у рамках місії Європейського Союзу EUMAM.

"Це навчання швидко зміцнить можливості українських солдатів і збільшить загальну кількість військових, яких можуть навчати західні країни", - заявив міністр.

За його словами, навчання планують почати навесні, впродовж 2023 року пройде кілька раундів. Він підкреслив, що Україна матиме значну потребу у військовій підтримці в майбутньому, а навчання - важлива частина цієї підтримки.

"Норвегія готуватиме українських військових на медичних спеціалістів, молодших офіцерів і снайперів", - додав Бйорн Арільд Грам.