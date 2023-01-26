Снайперы и не только. Каких специалистов готовит Норвегия для ВСУ

Норвегия уже участвует в программе Interflex в Великобритании и оказывает финансовую поддержку и своих инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии Европейского Союза EUMAM.

"Это обучение быстро укрепит возможности украинских солдат и увеличит общее количество военных, которым могут обучать западные страны", - заявил министр.

По его словам, обучение планируется начать весной, в течение 2023 года пройдет несколько раундов. Он подчеркнул, что у Украины будет значительная потребность в военной поддержке в будущем, а обучение - важная часть этой поддержки.

"Норвегия будет готовить украинских военных на медицинских специалистов, младших офицеров и снайперов", - добавил Бьорн Арильд Грамм.