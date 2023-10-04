Норвегія наступного року збільшить оборонний бюджет з акцентом на підтримку України

Зазначається, що таким чином оборонний бюджет Норвегії збільшиться на 20% порівняно з поточним роком.

Пропонований бюджет у розмірі 90,8 мільярда крон (приблизно 10,2 мільярда доларів) на 2024 рік буде розподілено за трьома ключовими напрямами: підвищення потенціалу сил оборони, підтримка України та подальше зміцнення обороноздатності країни.

Витрати на оборону Норвегії відповідатимуть вимогам НАТО

Відповідно до давньої мети членів альянсу НАТО, Норвегія прагне збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 2% свого ВВП до 2026 року.

За даними уряду, поточні витрати країни на оборону становитимуть трохи більше 1,4% ВВП

Витрати країни на оборону у відсотках від загальної економіки знизилися після закінчення холодної війни, але нещодавні події, особливо війна в Україні, наголосили на потребі в сильніших Збройних силах.

Підтримка України

Значну частину бюджету, близько 7,5 мільярдів крон (684 млн доларів), пропонується спрямувати на військову підтримку України.

Відтоді як нинішній уряд прийшов до влади 2021 року, оборонний бюджет збільшився на 40%. Національний бюджет на 2024 рік буде представлено в п'ятницю.

Допомога від Норвегії

Нещодавно повідомлялось, що Норвегія надасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів), щоб надати українцям доступ до захисту та життєво важливої допомоги.

Також Норвегія в межах військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199.

У серпні стало відомо, що Норвегія поставить Україні системи для захисту від безпілотників. Поставка складається з кількох систем CORTEX Typhon.