Норвегия в следующем году увеличит оборонный бюджет с акцентом на поддержку Украины

Отмечается, что таким образом оборонный бюджет Норвегии увеличится на 20% по сравнению с текущим годом.

Предлагаемый бюджет в размере 90,8 миллиарда крон (примерно 10,2 миллиарда долларов) на 2024 год будет распределен по трем ключевым направлениям: повышение потенциала сил обороны, поддержка Украины и дальнейшее укрепление обороноспособности страны.

Расходы на оборону Норвегии будут отвечать требованиям НАТО

В соответствии с давней целью членов альянса НАТО, Норвегия стремится увеличить свои расходы на оборону по меньшей мере до 2% своего ВВП к 2026 году.

По данным правительства, текущие расходы страны на оборону составят чуть более 1,4% ВВП

Расходы страны на оборону в процентах от общей экономики снизились после окончания холодной войны, но недавние события, особенно война в Украине, подчеркнули потребность в более сильных Вооруженных силах.

Поддержка Украины

Значительную часть бюджета, около 7,5 миллиардов крон (684 млн долларов), предлагается направить на военную поддержку Украины.

С тех пор как нынешнее правительство пришло к власти в 2021 году, оборонный бюджет увеличился на 40%. Национальный бюджет на 2024 год будет представлен в пятницу.

Помощь от Норвегии

Недавно сообщалось, что Норвегия предоставит дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов), чтобы предоставить украинцам доступ к защите и жизненно важной помощи.

Также Норвегия в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.

В августе стало известно, что Норвегия поставит Украине системы защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.