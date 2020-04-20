Норвегия начала ослаблять карантин

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С понедельника в Норвегии дети пошли в садик

В Норвегии открыли детские сады в рамках ослабления карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает The Hindu.

Власти заявили, что отдали приказ о повторном открытии, потому что дети меньше пострадали от COVID-19.

"Ходить в дошкольные учреждения безопасно", - заявил министр образования Гури Мелби.

Как и в соседней Дании, начала открывать школы на прошлой неделе, была создана группа в Facebook под названием "Мой ребенок не должна быть подопытным кроликом для COVID-19", а онлайн-петиция, что возражает против повторного открытия, собрала почти 30 тысяч подписей.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля.

Кроме того, в ВОЗ назвали ориентировочные даты для начала смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В организации советуют ослаблять ограничения не ранее чем через 2 недели.

Добавим, что в Украине карантин могут начать ослаблять спустя неделю после Пасхи, если во время празднования будут соблюдены все карантинные требования и не будет зафиксировано новой волны заболеваний.