Норвегія почала послаблювати карантин

Ілюстративне фото (pixabay.com)

З понеділка у Норвегії діти пішли в садок

В Норвегії відкрили дитячі садки в рамках ослаблення карантину через коронавірус. Про це повідомляє The Hindu.

Влада заявила, що віддали наказ про повторне відкриття, тому що діти менше постраждали від COVID-19.

"Ходити в дошкільні установи безпечно", - заявив міністр освіти Гурі Мелби.

Як і в сусідній Данії, почала відкривати школи минулого тижня, була створена група в Facebook під назвою "Моя дитина не повинна бути піддослідним кроликом для COVID-19", а онлайн-петиція, що заперечує проти повторного відкриття, зібрала майже 30 тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантинні обмеження для дітей в кінці квітня.

Крім того, у ВООЗ назвали орієнтовні дати для початку пом'якшення карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусу. В організації радять послаблювати обмеження не раніше ніж через 2 тижні.

Додамо, що в Україні карантин можуть почати послаблювати через тиждень після Великодня, якщо під час святкування будуть дотримані всі карантинні вимоги та не буде зафіксовано нової хвилі захворювань.