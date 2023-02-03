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Норвегія може закупити 54 танки Leopard у Німеччини, - ЗМІ

Фото: Норвегія може закупити 54 танки Leopard у Німеччини (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Норвегії планує придбати 54 одиниці танків Leopard 2 у Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

За інформацією видання, країна обирає між можливістю придбання танків

Як повідомлялося раніше, Норвегія офіційно підтвердила готовність передати Leopard 2 Україні. Проте країна не повідомляла кількість техніки, яку отримає Україна. Зазначимо, що наразі Норвегія має 36 танків Leopard 2.

До того ж, Норвегія хоче відправити обіцяні Leopard 2 Україні наприкінці березня.

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Норвегия