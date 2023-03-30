Норвегия до конца года передаст Украине 12 дизель-поездов

Об этом заявил министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нигорд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nettavisen .

"Мы сможем отправить четыре из них до лета и, вероятно, еще восемь в течение года", - заявил он.

Министр считает, что очень важно, чтобы поезда были отправлены в Украину.

"Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Они находятся в состоянии войны, и необходимо перевозить много материалов, продовольствия и гражданской помощи. Вся инфраструктура имеет решающее значение для того, чтобы это произошло, и мы как страна хотим внести свой посильный вклад". Поезда - еще один конкретный пример этого", - добавил Нигорд.

Напомним, ранее Украина получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии.

Кроме того, Норвегия в сотрудничестве с США предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS.

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