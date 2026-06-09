Норвегія інвестує понад 100 млн доларів у морські дрони для України

Норвегія оголосила про новий пакет військової підтримки України. Кошти спрямують на виробництво та закупівлю морських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Норвегії.
На ці потреби Осло виділить 1,2 млрд норвезьких крон (близько 126 млн доларів) у межах програми Nansen. Фінансування передбачає як розробку нових морських безпілотників, так і закупівлю готових систем від норвезьких та українських виробників.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що українські військові вже активно використовують морські дрони для розвідки, ударних операцій та захисту від російських атак.
"Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що ці компетенції також можуть бути використані для підтримки боротьби України за свободу", - наголосив він.
Про нову допомогу Стьоре повідомив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті глав урядів країн Північної Європи та Балтії в Таллінні.
В уряді Норвегії підкреслили, що безпечна робота українського морського коридору в Чорному морі має важливе значення як для економіки України, так і для глобальної продовольчої безпеки.
Саме тому в межах норвезько-українського промислового співробітництва триває розробка морських надводних дронів, які допомагають захищати цивільне судноплавство та торговельні маршрути.
Норвегія та Велика Британія очолюють морську коаліцію на підтримку України з моменту її створення у 2023 році. Уряд Норвегії наголосив, що продовжує використовувати потенціал власної морської галузі для посилення українських спроможностей на морі.
За планом, до кінця року має бути поставлене судно №200. Безпілотні платформи можуть оснащуватися сенсорами, озброєнням або повітряними дронами залежно від поставлених завдань.
Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік зазначив, що така співпраця не лише допомагає Україні, а й дає норвезьким військовим цінний досвід використання безпілотних морських систем.
Нагадаємо, раніше уряд Норвегії оголосив про виділення 2,8 млрд крон (близько 302 млн доларів) на закупівлю американського озброєння для України через механізм PURL.
Після цього рішення загальний обсяг норвезького фінансування закупівель зброї для ЗСУ в межах цієї програми перевищив 12,5 млрд крон.