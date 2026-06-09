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Норвегия инвестирует более 100 млн долларов в морские дроны для Украины

22:15 09.06.2026 Вт
2 мин
Почему Норвегия решила сделать ставку именно на морские беспилотники?
aimg Мария Науменко
Фото: украинский морской дрон MAGURA V5 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Норвегия объявила о новом пакете военной поддержки Украины. Средства направят на производство и закупку морских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Норвегии.

На эти цели Осло выделит 1,2 млрд норвежских крон (около 126 млн долларов) в рамках программы Nansen. Финансирование предусматривает как разработку новых морских беспилотников, так и закупку готовых систем от норвежских и украинских производителей.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре отметил, что украинские военные уже активно используют морские дроны для разведки, ударных операций и защиты от российских атак.

"Норвежская морская промышленность является мировым лидером. Я рад, что эти компетенции также могут быть использованы для поддержки борьбы Украины за свободу", - подчеркнул он.

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О новой помощи Стьоре сообщил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите глав правительств стран Северной Европы и Балтии в Таллинне.

В правительстве Норвегии подчеркнули, что безопасная работа украинского морского коридора в Черном море имеет важное значение как для экономики Украины, так и для глобальной продовольственной безопасности.

Именно поэтому в рамках норвежско-украинского промышленного сотрудничества продолжается разработка морских надводных дронов, которые помогают защищать гражданское судоходство и торговые маршруты.

Норвегия и Великобритания возглавляют морскую коалицию в поддержку Украины с момента ее создания в 2023 году. Правительство Норвегии подчеркнуло, что продолжает использовать потенциал собственной морской отрасли для усиления украинских возможностей на море.

По плану, до конца года должно быть поставлено судно №200. Беспилотные платформы могут оснащаться сенсорами, вооружением или воздушными дронами в зависимости от поставленных задач.

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик отметил, что такое сотрудничество не только помогает Украине, но и дает норвежским военным ценный опыт использования беспилотных морских систем.

Напомним, ранее правительство Норвегии объявило о выделении 2,8 млрд крон (около 302 млн долларов) на закупку американского вооружения для Украины через механизм PURL.

После этого решения общий объем норвежского финансирования закупок оружия для ВСУ в рамках этой программы превысил 12,5 млрд крон.

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