Норвегія готова стати під ядерний захист Франції, - Стере

Норвегія приєднається до ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона про "передове стримування". Йдеться про обговорення того, як французька ядерна зброя може посилити безпеку Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.
Раніше французька ядерна зброя була пов'язана виключно з безпекою самої Франції.
Тепер Париж відкритий до діалогу з близькими союзниками щодо того, як вона може робити внесок у європейську безпеку та стримування військових загроз. Ініціативу Макрон започаткував на початку березня цього року.
"Ми проведемо подальші обговорення з Францією щодо того, як ядерна ініціатива може цьому сприяти", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
Разом з Норвегією до французької ініціативи приєдналися ще дев'ять європейських країн: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Данія, Бельгія та Греція.
Для уряду Норвегії важливо, щоб Франція проконсультувалася зі США та НАТО щодо цього процесу.
Стере підкреслив, що участь у французькій ініціативі не змінює позицію Норвегії щодо ядерної зброї.
У країні зберігається заборона на її розміщення на норвезькій території у мирний час.
"Наше стримування й надалі здійснюватиметься через НАТО. Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що гарантії щодо ядерної зброї для Європи залишаються непохитними. Французький потенціал є внеском у всеохоплююче стримування НАТО", - сказав прем'єр.
Паралельно у середу в Парижі Норвегія і Франція підписали двосторонню оборонну угоду - Нарвікську.
Документ парафували міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік і міністерка оборони та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.
Назва відсилає до спільних зусиль країн часів Другої світової війни, які забезпечили першу перемогу союзників у тій війні.
Угода містить положення про взаємну оборону: країни зобов'язуються підтримувати одна одну, зокрема у військовому плані.
Також документ передбачає тіснішу співпрацю у сферах гібридної війни, морської безпеки, космосу, кібербезпеки, оборонно-промислового співробітництва та підтримки України.
"Ми живемо в найсерйознішій ситуації в галузі політики безпеки з часів Другої світової війни", - наголосив Стере.
За останні півроку Норвегія підписала аналогічні оборонні угоди також із Німеччиною та Великою Британією.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 березня 2025 року президент Франції Емманюель Макрон оголосив про початок стратегічних обговорень про захист усього європейського континенту французькою ядерною зброєю.
До того французький ядерний потенціал був пов'язаний виключно з безпекою самої Франції. Поштовхом до зміни підходу стали війна Росії в Україні та сумніви Дональда Трампа щодо зобов'язань США перед НАТО і ЄС.
Згодом Польща і Швеція першими підтвердили серйозні переговори з Парижем щодо французької "ядерної парасольки". У переговорах також брали участь Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Греція та Данія.