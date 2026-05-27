Норвегия готова стать под ядерную защиту Франции, - Стере

22:55 27.05.2026 Ср
3 мин
Европа постепенно отходит от исключительной опоры на американский "ядерный зонтик"
aimg Валерия Абабина
Фото:премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)

Норвегия присоединится к инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона о "передовом сдерживании". Речь идет об обсуждении того, как французское ядерное оружие может усилить безопасность Европы.

Ранее французское ядерное оружие было связано исключительно с безопасностью самой Франции.

Теперь Париж открыт к диалогу с близкими союзниками относительно того, как она может вносить вклад в европейскую безопасность и сдерживание военных угроз. Инициативу Макрон начал в начале марта этого года.

"Мы проведем дальнейшие обсуждения с Францией относительно того, как ядерная инициатива может этому способствовать", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Вместе с Норвегией к французской инициативе присоединились еще девять европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Дания, Бельгия и Греция.

Для правительства Норвегии важно, чтобы Франция проконсультировалась с США и НАТО по этому процессу.

Норвегия не меняет собственной ядерной политики

Стере подчеркнул, что участие во французской инициативе не меняет позицию Норвегии в отношении ядерного оружия.

В стране сохраняется запрет на его размещение на норвежской территории в мирное время.

"Наше сдерживание и в дальнейшем будет осуществляться через НАТО. Соединенные Штаты четко дали понять, что гарантии по ядерному оружию для Европы остаются непоколебимыми. Французский потенциал является вкладом во всеобъемлющее сдерживание НАТО", - сказал премьер.

Нарвикское соглашение с Францией

Параллельно в среду в Париже Норвегия и Франция подписали двустороннее оборонное соглашение - Нарвикское.

Документ парафировали министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик и министр обороны и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.

Название отсылает к совместным усилиям стран времен Второй мировой войны, которые обеспечили первую победу союзников в той войне.

Соглашение содержит положение о взаимной обороне: страны обязуются поддерживать друг друга, в частности в военном плане.

Также документ предусматривает более тесное сотрудничество в сферах гибридной войны, морской безопасности, космоса, кибербезопасности, оборонно-промышленного сотрудничества и поддержки Украины.

"Мы живем в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Стере.

За последние полгода Норвегия подписала аналогичные оборонные соглашения также с Германией и Великобританией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 5 марта 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале стратегических обсуждений о защите всего европейского континента французским ядерным оружием.

До того французский ядерный потенциал был связан исключительно с безопасностью самой Франции. Толчком к изменению подхода стали война России в Украине и сомнения Дональда Трампа относительно обязательств США перед НАТО и ЕС.

Впоследствии Польша и Швеция первыми подтвердили серьезные переговоры с Парижем по французскому "ядерному зонтику". В переговорах также участвовали Германия, Нидерланды, Бельгия, Греция и Дания.

