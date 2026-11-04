Норвегия помогает Украине покупать дроны и турели против реактивных "Шахедов", - Хмара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Так, при поддержке Норвегии и других партнеров, Украина расширяет способности своих самолетов F-16. Норвежская поддержка также помогает масштабировать другие средства против беспилотников, включая турели и дроны-перехватчики.

"Среди наших приоритетов сегодня - строительство разветвленной системы подземных оборонных и логистических сооружений, пунктов управления. Украинские воины знают, что необходимо делать. Нужно добавить им ресурсы, оборудование и технику, чтобы сделать их работу более легкой и эффективной", - заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Он также подчеркнул, что Украина стремится развивать с Норвегией взаимовыгодное партнерство. Среди направлений - обмен технологиями и опытом, а также создание совместных предприятий.