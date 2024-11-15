Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки України: про що мова

Норвегія долучиться до “данського формату” підтримки України. Це передбачає пряме фінансування виробництва в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства оборони України Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, під час візиту до Осло він домовився з головою норвезького уряду Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом щодо залучення Норвегії до "данського формату" підтримки. Це, своєю чергою, дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони.

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України й його норвезький колега Арільд Грам (acebook.com/rustemumerov.ua)

"Крім того, обговорили новий формат співпраці - "норвезьку модель". Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", - додав він.

Допомога Норвегії Україні

Норвегія активно підтримує Україну під час повномасштабної війни, спрямовуючи значні ресурси на гуманітарну, військову та фінансову допомогу. Осло засудило російську агресію з перших днів і долучилося до міжнародних санкцій проти Росії. Країна стала однією з лідерів серед держав, які надають суттєву підтримку Україні.

На військовому рівні Норвегія передає Україні озброєння, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та іншу техніку. Важливим елементом допомоги є навчання українських військових, яке здійснюється в рамках міжнародних програм. Крім того, Норвегія надає значну фінансову допомогу для відновлення інфраструктури, підтримки економіки та вирішення гуманітарних проблем, викликаних війною.

В кінці жовтня директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко заявив, що Норвегія готує для України новий пакет допомоги на 500 млн євро, який включатиме винищувачі F-16 і системи ППО NASAMS.