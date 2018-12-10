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В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира

Новости » Общество    10.12.2018 - 18:21
В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира
Фото: вручение Нобелевской премии мира (gettyimages.com)

Награда досталась врачу из ДРК Дени Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад Басе Таха

В Норвегии Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго (ДРК) и правозащитнице из Ирака Наде Мурад Басе Таха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Нобелевской премии.

Правозащитники борются за прекращение практики сексуального насилия в вооруженных конфликтах.

"Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить премию мира за 2018 год Дени Муквеге и Наде Мурад за их усилия против использования сексуального насилия как оружия в вооруженных конфликтах", - цитирует председателя комитета Берит Райсс-Андерсен The Washington Post.

Мурад - представительница езидского меньшинства в Ираке. В 2014 году ее захватили боевики террористической организации "Исламское государство" и в течение нескольких месяцев удерживали в сексуальном рабстве, пока ей не удалось бежать. После побега она предала огласке ситуацию с сексуальным насилием по отношению к езидским женщинам во время боевых действий в Ираке.

Муквеге помогал жертвам сексуального насилия во время гражданской войны в Конго в 1998-2002 годах. Также он основал для них специальную клинику. Впервые его номинировали на Нобелевскую премию мира еще в 2013 году.

Напомним, в октябре Нобелевская премия мира 2018 года была присуждена хирургу Дени Муквеге и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов группировки "Исламское государство" Наде Мурад.

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