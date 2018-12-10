У Норвегії вручили Нобелівську премію миру

Фото: вручення Нобелівської премії миру (gettyimages.com)

Нагорода дісталася лікарю з ДРК Дені Муквеге і іракській правозахисниці Наді Мурад Басі Таха

В Норвегії Нобелівську премію миру вручили хірургу Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго (ДРК) і правозахисниці з Іраку Наді Мурад Басі Таха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Нобелівської премії.

Правозахисники борються за припинення практики сексуального насильства в збройних конфліктах.

"Норвезький нобелівський комітет прийняв рішення присудити премію миру за 2018 рік Дені Муквеге і Наді Мурад за їх зусилля проти використання сексуального насильства як зброї у збройних конфліктах", - цитує голову комітету Беріт Райсс-Андерсен The Washington Post.

Мурад - представниця езидского меншини в Іраку. У 2014 році її захопили бойовики терористичної організації "Ісламська держава" і протягом декількох місяців утримували в сексуальному рабстві, поки їй не вдалося втекти. Після втечі вона розголосила ситуацію з сексуальним насильством по відношенню до езидским жінкам під час бойових дій в Іраку.

Муквеге допомагав жертвам сексуального насильства під час громадянської війни в Конго в 1998-2002 роках. Також він заснував для них спеціальну клініку. Вперше його номінували на Нобелівську премію миру ще в 2013 році.

Нагадаємо, в жовтні Нобелівська премія світу 2018 року була присуджена хірургу Дені Муквеге і правозахисниці з Іраку, колишньої наложниці терористів угруповання "Ісламська держава" Наді Мурад.