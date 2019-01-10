В Норвегии пилотов предупредили о сбоях в работе GPS

Иллюстративное фото (seqair.com)

Предупреждение будет действовать до 31 января

Управление гражданской авиации Норвегии заявило, что возможны сбои в работе системы навигации GPS в северном норвежском регионе Финнмарк, который граничит с РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание The Independent Barents Observer со ссылкой на уведомление для летчиков, размещенное на специальном мониторинговом сайте.

Сообщается, что пилотов, выполняющих рейсы в Киркенес, предупредили о возможных сбоях. Предупреждение будет действовать до 31 января.

"Направлено предупреждение о не отвечающих нормам условиях GNSS (системы спутниковой навигации, в прошлом GPS, - ред.) в области управления аэропорта Киркенеса (код аэропорта ENKR, - ред.)", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, самолеты авиакомпаний SAS, Norwegian и Widerøe садились и взлетали, в то время когда было выпущено предупреждение о сбоях в системе навигации. Также в это время в воздушном пространстве Киркенеса и восточной части региона Финнмарк совершал испытательный полет новый норвежский поисково-спасательный вертолет.

Напомним, 9 ноября также были зафиксированы финскими военнослужащими сбои в работе GPS. Военные предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в ее работу. Предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и на восток от Киттиля до границы РФ.

После этого премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что к сбоям системы GPS может быть причастна Россия. "Россия может быть ответственной за это. Известно, что в России есть соответствующие технологии", - отметил он.

Позже Министерство обороны Норвегии подтвердило появившиеся ранее сведения о том, что военные считают РФ причастной к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.