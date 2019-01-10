У Норвегії пілотів попередили про збої в роботі GPS

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Попередження діятиме до 31 січня

Управління цивільної авіації Норвегії заявило, що можливі збої в роботі системи навігації GPS в північному норвезькому регіоні Фіннмарк, який межує з РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання The Independent Barents Observer з посиланням на повідомлення для льотчиків, розміщене на спеціальному моніторинговому сайті.

Повідомляється, що пілотів, які виконують рейси з Кіркенес, попередили про можливі збої. Попередження діятиме до 31 січня.

"Направлено попередження про невідповідні нормам умовах GNSS (системи супутникової навігації, в минулому GPS, - ред.) в галузі управління аеропорту Кіркенеса (код аеропорту ENKR, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, літаки авіакомпаній SAS, Norwegian і Widerøe сідали і злітали, в той час коли було випущено попередження про збої в системі навігації. Також в цей час у повітряному просторі Кіркенеса і східній частині регіону Фіннмарк здійснював випробувальний політ новий норвезький пошуково-рятувальний вертоліт.

Нагадаємо, 9 листопада також були зафіксовані фінськими військовослужбовцями збої в роботі GPS. Військові попередили Центр авіанавігації про втручання в її роботу. Попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до кордону РФ.

Після цього прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія. "Росія може бути відповідальною за це. Відомо, що в Росії є відповідні технології", - зазначив він.

Пізніше Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що з'явилися раніше відомості про те, що військові РФ вважають причетною до збоїв в роботі GPS, що спостерігалися на території країни в період навчань НАТО Trident Juncture.