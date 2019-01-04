У Норвегії на гірськолижному курорті зійшла лавина, є загиблі

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Зазначається, що у рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим"

В північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вести. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Наголошується, що у рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим", так як "неможливо прожити майже два дні у снігу". Повідомляється, що лижники пропали у середу, 2 січня, близько 15:00 за Гринвічем.

Пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптера була розпочата після сходження лавини шириною 300 метрів. У четвер, 3 січня, сильний снігопад і погана видимість завадили рятувальних робіт.

Зазначимо, станом на 25 грудня в Карпатах зберігається значна лавинна небезпека.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 грудня, в США через сильний сніговий шторм загинули щонайменше дві людини. Також на південному сході США в неділю, 9 грудня через потужні снігопади без світла залишилися 380 тис. будинків.