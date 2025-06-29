Норріс тріумфував на Гран-прі Австрії, Ферстаппен – не проїхав і кола

Драма ще до старту

Ще перед початком гонки виникли проблеми у Карлоса Сайнса з "Вільямс" – його болід не зміг стартувати з прогрівочного кола. Через це старт Гран-прі було перенесено майже на 20 хвилин, а дистанцію скорочено з 71 до 70 кіл. Згодом машина Сайнса й зовсім загорілася, іспанець зійшов ще до початку перегонів.

Аварія на першому колі

Після рестарту гонки вже в третьому повороті трапився один із ключових епізодів: юний пілот "Мерседеса" Андреа Кімі Антонеллі протаранив Макса Ферстаппена. Обидва боліди вилетіли з траси й не змогли продовжити гонку. Це стало великим ударом для "Ред Булл", які виступали на домашньому треку.

Домінація "Макларена"

Надалі гонка пройшла під знаком боротьби між пілотами "Макларена". Ландо Норріс утримував лідерство з поула, тоді як Піастрі постійно нав'язував боротьбу. Між партнерами ледь не дійшло до контакту, однак обидва діяли обережно, аби не втратити дорогоцінні очки для команди.

Британський пілот фінішував першим із перевагою 2,6 секунди над австралійцем. Це дозволило Норрісу скоротити відставання у загальному заліку від Піастрі до 15 очок.

Подіум та очки

Третє місце на подіумі посів Шарль Леклер із "Феррарі", який провів стабільну гонку. Льюїс Хемілтон на іншому боліді "Феррарі" фінішував четвертим, незважаючи на проблеми з машиною в другій половині заїзду. П'ятим став Джордж Рассел з "Мерседеса".

У залікову зону також потрапили Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартін"), Габріель Бортолето та Ніко Хюлькенберг (обоє – "Заубер") та Естебан Окон ("Хаас").

Пілоти "Вільямс" завершили гонку без очок – окрім Сайнса, зійшов також Алекс Албон. Для команди це черговий розчарувальний етап.

Результати Гран-прі Австрії:

Ландо Норріс ("Макларен") – 70 кіл Оскар Піастрі ("Макларен") +2,695 Шарль Леклер ("Феррарі") +19,820 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +29,020 Джордж Рассел ("Мерседес") +1:02,396 Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1:07,754 Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1 коло Габріель Бортолето ("Заубер") +1 коло Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1 коло Естебан Окон ("Хаас") +1 коло Олівер Бермен ("Хаас") +1 коло Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +1 коло Пʼєр Гаслі ("Альпін") +1 коло Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1 коло Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло Юкі Цунода ("Ред Булл") +2 кола

Зійшли:

Карлос Сайнс ("Вільямс")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес")

Алекс Албон ("Вільямс")

Що далі

Наступний етап сезону Формули-1 – Гран-прі Великої Британії, який відбудеться вже за тиждень (6 липня) на трасі Сільверстоун.