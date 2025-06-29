Норріс тріумфував на Гран-прі Австрії, Ферстаппен – не проїхав і кола

У неділю, 29 червня, на легендарному "Ред Булл Рінгу" у Шпільберзі відбулася одинадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Австрії. Переможцем етапу став пілот "Макларена" Ландо Норріс, який впевнено провів гонку та випередив свого напарника по команді Оскара Піастрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Ще перед початком гонки виникли проблеми у Карлоса Сайнса з "Вільямс" – його болід не зміг стартувати з прогрівочного кола. Через це старт Гран-прі було перенесено майже на 20 хвилин, а дистанцію скорочено з 71 до 70 кіл. Згодом машина Сайнса й зовсім загорілася, іспанець зійшов ще до початку перегонів.
Після рестарту гонки вже в третьому повороті трапився один із ключових епізодів: юний пілот "Мерседеса" Андреа Кімі Антонеллі протаранив Макса Ферстаппена. Обидва боліди вилетіли з траси й не змогли продовжити гонку. Це стало великим ударом для "Ред Булл", які виступали на домашньому треку.
Надалі гонка пройшла під знаком боротьби між пілотами "Макларена". Ландо Норріс утримував лідерство з поула, тоді як Піастрі постійно нав'язував боротьбу. Між партнерами ледь не дійшло до контакту, однак обидва діяли обережно, аби не втратити дорогоцінні очки для команди.
Британський пілот фінішував першим із перевагою 2,6 секунди над австралійцем. Це дозволило Норрісу скоротити відставання у загальному заліку від Піастрі до 15 очок.
Третє місце на подіумі посів Шарль Леклер із "Феррарі", який провів стабільну гонку. Льюїс Хемілтон на іншому боліді "Феррарі" фінішував четвертим, незважаючи на проблеми з машиною в другій половині заїзду. П'ятим став Джордж Рассел з "Мерседеса".
У залікову зону також потрапили Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартін"), Габріель Бортолето та Ніко Хюлькенберг (обоє – "Заубер") та Естебан Окон ("Хаас").
Пілоти "Вільямс" завершили гонку без очок – окрім Сайнса, зійшов також Алекс Албон. Для команди це черговий розчарувальний етап.
Результати Гран-прі Австрії:
Зійшли:
Наступний етап сезону Формули-1 – Гран-прі Великої Британії, який відбудеться вже за тиждень (6 липня) на трасі Сільверстоун.
Раніше повідомили про те, хто замінить Норріса або Піастрі у "Макларен", якщо лідери команди захочуть піти.
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