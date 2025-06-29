Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, Ферстаппен - не проехал и круга

В воскресенье, 29 июня, на легендарном "Ред Булл Ринге" в Шпильберге состоялась одиннадцатая гонка сезона Формулы-1 - Гран-при Австрии. Победителем этапа стал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который уверенно провел гонку и опередил своего напарника по команде Оскара Пиастри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Еще перед началом гонки возникли проблемы у Карлоса Сайнса из "Уильямс" - его болид не смог стартовать с прогревочного круга. Из-за этого старт Гран-при был перенесен почти на 20 минут, а дистанция сокращена с 71 до 70 кругов. Впоследствии машина Сайнса и вовсе загорелась, испанец сошел еще до начала гонки.
После рестарта гонки уже в третьем повороте случился один из ключевых эпизодов: юный пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли протаранил Макса Ферстаппена. Оба болида вылетели с трассы и не смогли продолжить гонку. Это стало большим ударом для "Ред Булл", которые выступали на домашнем треке.
В дальнейшем гонка прошла под знаком борьбы между пилотами "Макларена". Ландо Норрис удерживал лидерство с поула, тогда как Пиастри постоянно навязывал борьбу. Между партнерами едва не дошло до контакта, однако оба действовали осторожно, чтобы не потерять драгоценные очки для команды.
Британский пилот финишировал первым с преимуществом 2,6 секунды над австралийцем. Это позволило Норрису сократить отставание в общем зачете от Пиастри до 15 очков.
Третье место на подиуме занял Шарль Леклер из "Феррари", который провел стабильную гонку. Льюис Хэмилтон на другом болиде "Феррари" финишировал четвертым, несмотря на проблемы с машиной во второй половине заезда. Пятым стал Джордж Рассел из "Мерседеса".
В зачетную зону также попали Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), Габриэль Бортолето и Нико Хюлькенберг (оба - "Заубер") и Эстебан Окон ("Хаас").
Пилоты "Уильямс" завершили гонку без очков - кроме Сайнса, сошел также Алекс Албон. Для команды это очередной разочаровывающий этап.
Результаты Гран-при Австрии:
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Следующий этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании, который состоится уже через неделю (6 июля) на трассе Сильверстоун.
Ранее сообщили о том, кто заменит Норриса или Пиастри в "Макларен", если лидеры команды захотят уйти.
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