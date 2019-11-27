На нормандской встрече обсудят формулу Штайнмайера и обмен пленными

На нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, лидеры стран подпишут итоговый документ, который "носит концептуальный характер". "Документ будет своего рода "дорожной картой".

Сообщается, что проект закрепляет "формулу Штайнмайера" как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта, а также включает в себя перечень конкретных задач для Контактной группы по ее реализации.

"Также проект документа содержит опосредованные стимулы для соблюдения перемирия и закрепления особого статуса отдельных районов на временной, а затем после выборов - на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу.

Отметим, нормандская встреча состоятся в Париже 9 ноября. Лидеры Украины, России, Франции и Германии это подтвердили.