На нормандском саммите договорились по транзиту газа, - росСМИ

На нормандском саммите Украина и Россия договорились о дальнейшем транзите газа. Об этом пишет российский "Коммерсант".

Сообщается, что, по данным "Коммерсанта", Россия и Украина договорились по транзиту газа. Детали пока не разглашаются.

Также сообщается, что договоренности, по всей видимости, были достигнуты на переговорах в нормандском формате. Подчеркивается, что Россию представляли министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, а украинскую сторону - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, ранее Россия настаивала, что для дальнейшего транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах "Газпрома". По словам российского премьера Дмитрия Медведева, соглашения о транзите газа невозможно, пока Украина требует от "Газпрома" выполнить решение арбитража и выплатить 3 млрд долларов.

В то же время сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" готов отозвать новый иск против "Газпрома", если по итогам переговоров заключат долгосрочный контракт на транзит газа в страны Европейского союза.